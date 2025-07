Visite sensorielle Barr

Vous êtes curieux ? Vous aimez les histoires ? Résoudre des énigmes ? Participez à cette expérience immersive, interactive et ludique hors des sentiers battus.

Découvrez notre patrimoine autrement. Voir, sentir, toucher, goûter, écouter…

Participez à cette expérience immersive, interactive et ludique hors des sentiers battus. Manipulez des outils surprise contenus dans un sac à dos.

Expressive, amusante, curieuse, Bénédicte Gonnet vous apprend à observer des détails par le petit bout de la lorgnette, à comprendre notre histoire et environnement.

Alors prêt à explorer, à apprendre et surtout à vous amuser ? Vous ne regarderez plus le patrimoine comme avant !



Réservez votre visite auprès de l’Office de Tourisme pour découvrir Barr différemment. 0 .

Pl.de l’hôtel de ville Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 66 65 tourisme@paysdebarr.fr

English :

Are you curious? Do you like stories? Solve puzzles? Take part in this immersive, interactive and fun experience off the beaten track.

German :

Sind Sie neugierig? Mögen Sie Geschichten? Lösen Sie gerne Rätsel? Nehmen Sie an diesem immersiven, interaktiven und spielerischen Erlebnis abseits der üblichen Touristenpfade teil.

Italiano :

Siete curiosi? Vi piacciono le storie? Vi piace risolvere gli enigmi? Partecipate a questa esperienza coinvolgente, interattiva e divertente fuori dai sentieri battuti.

Espanol :

¿Tiene curiosidad? ¿Te gustan las historias? ¿Le gusta resolver enigmas? Participe en esta experiencia inmersiva, interactiva y divertida fuera de los caminos trillados.

