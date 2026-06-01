Visite sensorielle chez Plantes & Parenthèses, 10a rue du chêne 21610 FONTENELLE, Fontenelle

Visite sensorielle chez Plantes & Parenthèses 6 et 7 juin 10a rue du chêne 21610 FONTENELLE Côte-d’Or

Tarif : 5 € │Sur réservation uniquement │Gratuit pour les moins de 18 ans, les personnes à la recherche d’un emploi et le public malvoyant (tarif préférentiel pour les accompagnateurs).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Au cœur de mon exploitation de PPAM, je vous propose une expérience originale autour du thème de la vue… pour mieux s’en passer.

Une partie du parcours se découvre les yeux bandés, afin d’éveiller pleinement les autres sens. Dans mon jardin de plantes aromatiques, laissez-vous guider par les odeurs, les textures et les saveurs : touchez la nature, marcher pieds nus, reconnaissez les plantes en les sentant, puis goûtez fleurs et fruits pour une immersion sensorielle unique.

Un moment simple et surprenant, où fermer les yeux ouvre de nouvelles perceptions.

10a rue du chêne 21610 FONTENELLE 10a rue du chêne 21610 FONTENELLE Fontenelle 21610 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0666232730 http://www.plantesetparentheses.fr https://www.instagram.com/plantesetparentheses/ [{« type »: « phone », « value »: « 0666232730 »}, {« type »: « email », « value »: « tania.rinnert@gmx.fr »}] Paysanne herboriste, je cultive des plantes aromatiques et médicinales en agriculture biologique, au sein d’un système en agroforesterie.

Je développe un jardin multisensoriel pensé comme un écosystème vivant, inspiré par la permaculture et l’agroécologie, où les plantes se découvrent aussi par les sens. Il y a très peu de place pour se garer dans la rue du chêne, l’idéal c’est de se garer à côté de l’église et de venir à pied (5min).

Au cœur de mon exploitation, je vous propose une expérience originale autour du thème de la vue… pour mieux s’en passer.

© RINNERT TANIA