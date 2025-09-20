Visite sensorielle de la Halle aux sucres Halle aux sucres Dunkerque

Visite sensorielle de la Halle aux sucres Halle aux sucres Dunkerque samedi 20 septembre 2025.

Visite sensorielle de la Halle aux sucres 20 et 21 septembre Halle aux sucres Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Une visite immersive, mobilisant vos 5 sens, vous permettra de découvrir la Halle aux sucres : son bâtiment original, son histoire et sa transformation en un lieu d’éducation populaire.

Une visite pensée pour être adaptée aux personnes en déficience visuelle mais ouverte à tous.

Halle aux sucres 9003 route du quai Freycinet Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France

Une visite immersive, mobilisant vos 5 sens, vous permettra de découvrir la Halle aux sucres : son bâtiment original, son histoire et sa transformation en un lieu d’éducation populaire.

Libre de droit