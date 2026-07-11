Visite sensorielle de la Rhumerie DARWINN 33260 LA TESTE DE BUCH Gujan-Mestras

samedi 11 juillet 2026 · 33260 LA TESTE DE BUCH · Gujan-Mestras

Informations pratiques

Gujan-Mestras

Visite sensorielle de la Rhumerie DARWINN

33260 LA TESTE DE BUCH 1455 Av. du Parc des Expositions Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-07-31 13:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-28 2026-07-31

Plongez dans une visite guidée Autour du monde, Autour du rhum

Visitez la rhumerie artisanale Darwinn Rhums, installée à La Teste de Buch depuis juin 2019.

Vivez une expérience immersive et sensorielle et découvrez les secrets de fabrication de nos rhums arrangés. .

33260 LA TESTE DE BUCH 1455 Av. du Parc des Expositions Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 66 12 65 tourismegujanmestras@terraostra.com

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English : Visite sensorielle de la Rhumerie DARWINN

L’événement Visite sensorielle de la Rhumerie DARWINN Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Gujan-Mestras