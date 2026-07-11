Visite sensorielle de la Rhumerie DARWINN 33260 LA TESTE DE BUCH Gujan-Mestras
samedi 11 juillet 2026 · 33260 LA TESTE DE BUCH · Gujan-Mestras
Informations pratiques
Gujan-Mestras
Visite sensorielle de la Rhumerie DARWINN
33260 LA TESTE DE BUCH 1455 Av. du Parc des Expositions Gujan-Mestras Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-31 13:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-28 2026-07-31
Plongez dans une visite guidée Autour du monde, Autour du rhum
Visitez la rhumerie artisanale Darwinn Rhums, installée à La Teste de Buch depuis juin 2019.
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33260 LA TESTE DE BUCH 1455 Av. du Parc des Expositions Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 66 12 65 tourismegujanmestras@terraostra.com
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English : Visite sensorielle de la Rhumerie DARWINN
L’événement Visite sensorielle de la Rhumerie DARWINN Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Gujan-Mestras
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