Visite sensorielle de Villefranche

Promenade du Guiraudet Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23 2026-07-02 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27 2026-10-22

Pour découvrir l’Histoire autrement, nos guides vous proposent de toucher, sentir et jouer avec les éléments de notre patrimoine ! Réservez votre visite sensorielle à Villefranche-de-Rouergue, vous n’en reviendrez pas !

Pour découvrir l’Histoire autrement, nos guides vous proposent de toucher, sentir et jouer avec les éléments de notre patrimoine ! Réservez votre visite sensorielle à Villefranche-de-Rouergue, vous n’en reviendrez pas ! À l’aide de miroirs, découvrez les coins et recoins de nos monuments, avec les yeux bandés, ressentez l’air sur votre visage et, loupes en main, admirez les plus petites marques du passé gravées sur les pierres ! Laissez-vous aller à votre imagination, devenez un artiste pour découvrir les petites histoires et les grands secrets de nos sites. Des visites pour tous ceux qui n’aiment pas l’Histoire mais qui veulent apprendre tout en s’amusant !

Réservation fortement recommandée au 05 36 16 20 00 car le nombre de participants est limité à 20.

Rendez-vous devant l’office de tourisme. 8 .

Promenade du Guiraudet Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00 contact@ouest-aveyron-tourisme.fr

English :

To discover history in a different way, our guides invite you to touch, feel and play with the elements of our heritage! Book your sensory visit to Villefranche-de-Rouergue, you won’t believe it!

L’événement Visite sensorielle de Villefranche Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-12-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)