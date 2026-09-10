Visite sensorielle des Jardins du MIP, Les Jardins du musée international de la parfumerie, Mouans-Sartoux

Informations pratiques

Visite sensorielle des Jardins du MIP Samedi 19 septembre, 14h00 Les Jardins du musée international de la parfumerie Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Envie de découvrir les plantes à parfum autrement ?

Partez en visite au cœur des jardins pour explorer l’histoire des plantes cultivées sur le territoire, ainsi que des espèces plus insolites au fil des saisons.

Entre jasmins, tubéreuses, plantes aromatiques et fleurs sauvages, cette visite vous invite à mieux comprendre le lien unique entre nature, culture et savoir-faire grassois. Elle se conclura par une cueillette de jasmin.

Les Jardins du musée international de la parfumerie 979 chemin des Gourettes, 06370 Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux 06370 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0) 4 92 98 92 69 https://musees.paysdegrasse.fr/jmip/presentation [{« type »: « email », « value »: « activites.musees@paysdegrasse.fr »}] Rose centifolia, jasmin, tubéreuse, lavande, géranium, genêt, oranger…, les parfums naissent tout d’abord dans les plantes, d’ici ou d’ailleurs. Dans le cadre unique des Jardins du Musée International de la Parfumerie, on découvre et sent ces espèces qui fournissent depuis des siècles les précieuses matières premières de la parfumerie. Installés magnifiquement au cœur des champs des plantes à parfum traditionnellement cultivées dans le pays de Grasse, les Jardins du Musée International de la Parfumerie s’inscrivent dans le projet de territoire mené par la Communauté d’Agglomération Pays de Grasse et deviennent ainsi le conservatoire de plantes à parfum du musée, un espace naturel témoin du paysage olfactif lié à l’agriculture locale. En voiture : Parking gratuit de 150 places (VL et/ou bus)

A pied : 1 km par un chemin piétonnier du centre-ville de Mouans-Sartoux (SNCF)

En bus : Lignes Sillages : Ligne E ou A – Arrêt « Grasse SNCF » descente terminus Arrêt « Les jardins du MIP »

Au départ des Jardins du MIP : prendre la ligne E ou A à l’arrêt « Les jardins du MIP » en direction de la Grasse SNCF

En train : arrêt Mouans-Sartoux SNCF

Envie de découvrir les plantes à parfum autrement ?

©museesdegrasse