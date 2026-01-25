Visite sensorielle du centre historique La Ferté-Bernard
Visite sensorielle du centre historique La Ferté-Bernard dimanche 19 avril 2026.
Visite sensorielle du centre historique
La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Visite sensorielle, qui s’appuiera sur les 5 sens à l’aide de petits jeux et expériences à l’appui des commentaires du guide conférencier, au cours des déplacements dans le centre historique. .
La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77
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L’événement Visite sensorielle du centre historique La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-27 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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