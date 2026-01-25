Visite sensorielle du centre historique

La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Visite sensorielle, qui s’appuiera sur les 5 sens à l’aide de petits jeux et expériences à l’appui des commentaires du guide conférencier, au cours des déplacements dans le centre historique. .

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite sensorielle du centre historique La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-27 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude