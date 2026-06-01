Visite sensorielle du parc du château de Compiègne, Château de Compiègne, Compiègne

Visite sensorielle du parc du château de Compiègne 6 et 7 juin Château de Compiègne Oise

Renseignement sur place, au point d’accueil à l’entrée du parc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Guidé par le conservateur, vivez une expérience sensorielle hors du commun.

Parfums végétaux, bruissements de la nature et textures vous entraînent à la découverte sensible de l’histoire et de la biodiversité du parc du château de Compiègne

Château de Compiègne Place du Général De Gaulle, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France +33344384700 https://chateaudecompiegne.fr Le parc du château de Compiègne offre une composition harmonieuse et originale dans un riche environnement patrimonial. Berceau de verdure, offrant une riche floraison printanière, ainsi que des végétaux remarquables (un hêtre pourpre planté sous Napoléon III), le parc du château de Compiègne est un site riche et incontournable pour les passionnés d’horticulture. SNCF Paris-Gare du Nord – Parking gratuit dans la limite des places disponibles – Librairie-boutique

Ouverture dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Château de Compiègne / DR