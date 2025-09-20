Visite sensorielle du Théâtre Auditorium de Poitiers Théâtre Auditorium de Poitiers Poitiers

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. À partir de 8 ans.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite tactile et sensorielle du TAP – Une expérience accessible à tous

Proposée par l’association Armmelhisca et le TAP (Théâtre Auditorium de Poitiers)

Partez pour un voyage immersif les yeux bandés, guidé par l’écoute et le toucher, à la découverte du TAP, de ses espaces et de ses volumes.

Cette visite sensorielle, conçue pour être accessible à tous, est particulièrement adaptée aux personnes aveugles ou malvoyantes, mais ouverte à quiconque souhaite explorer autrement l’architecture et l’atmosphère du lieu.

Théâtre Auditorium de Poitiers 1 boulevard de Verdun, 86000 Poitiers, France Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 33549392929 https://www.tap-poitiers.com [{« type »: « email », « value »: « accueilpublic@tap-poitiers.com »}] Le TAP – Théâtre-Auditorium de Poitiers comprend un auditorium de 1 020 places, une salle de théâtre de 700 places, 3 studios de répétition et de nombreux espaces de convivialité. Inauguré en 2008, il est l’œuvre de l’architecte portugais Joao Luis Carrilho Da Graça.

© Arthur Pequin