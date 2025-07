Visite sensorielle d’une église Niderviller

Visite sensorielle d’une église Niderviller samedi 19 juillet 2025.

Visite sensorielle d’une église

Eglise Sainte-Croix Niderviller Moselle

Samedi 2025-07-19 14:30:00

2025-07-19 16:30:00

2025-07-19

La Commission diocésaine d’art sacré propose une rencontre permettant de visiter une église avec vos cinq sens.

Ouvrez l’œil, tendez l’oreille, aiguisez vos papilles, affutez votre odorat et votre toucher pour partir à la découverte de l’église de l’Exaltation de la Sainte-Croix de Niderviller.

Expérience gratuite, inscription préalable par mail jusqu’à une semaine avant la rencontre.Tout public

Eglise Sainte-Croix Niderviller 57565 Moselle Grand Est cdas@catholique-metz.fr

English :

The Commission diocésaine d?art sacré (Diocesan Commission for Sacred Art) offers an opportunity to visit a church with your five senses.

Open your eyes, strain your ears, whet your taste buds, sharpen your sense of smell and touch to discover the Church of the Exaltation of the Holy Cross in Niderviller.

Free experience, please register by e-mail up to one week before the event.

German :

Die Diözesankommission für sakrale Kunst bietet ein Treffen an, bei dem Sie eine Kirche mit Ihren fünf Sinnen besichtigen können.

Öffnen Sie Ihre Augen, spitzen Sie Ihre Ohren, schärfen Sie Ihre Geschmacksnerven, schärfen Sie Ihren Geruchs- und Tastsinn, um die Kirche der Verherrlichung des Heiligen Kreuzes in Niderviller zu entdecken.

Kostenlose Erfahrung, vorherige Anmeldung per E-Mail bis eine Woche vor dem Treffen.

Italiano :

La Commissione diocesana per l’arte sacra offre l’opportunità di visitare una chiesa con i cinque sensi.

Aprite gli occhi, ascoltate con attenzione, stuzzicate le papille gustative, affinate l’olfatto e il tatto esplorando la Chiesa dell’Esaltazione della Santa Croce a Niderviller.

L’esperienza è gratuita, ma è necessario registrarsi in anticipo via e-mail fino a una settimana prima dell’evento.

Espanol :

La Comisión Diocesana de Arte Sacro ofrece la oportunidad de visitar una iglesia con los cinco sentidos.

Abra los ojos, escuche con atención, despierte sus papilas gustativas, agudice su sentido del olfato y del tacto mientras explora la Iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz en Niderviller.

La experiencia es gratuita, pero hay que inscribirse previamente por correo electrónico hasta una semana antes del evento.

