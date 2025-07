Visite sensorielle familiale p’tits meuniers Moulin à eau de Marie Ravenel Vicq-sur-Mer

Visite sensorielle familiale p’tits meuniers Moulin à eau de Marie Ravenel Vicq-sur-Mer jeudi 14 août 2025.

Visite sensorielle familiale p’tits meuniers

Moulin à eau de Marie Ravenel 5 rue Marie Ravenel Vicq-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 15:00:00

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Grâce au jeu, le patrimoine du moulin et de la meunerie s’apprivoise en famille de manière ludique et interactive. Dessin, grainothèque, sieste poétique et goûter sont au programme !

Conseillé à partir de 6 ans Durée 2h

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Au programme

1) Accueil au moulin

2) Découverte de la grainothèque

3) Jeu de carte pour associer les graines et les plantes

4) Découverte de la roue

3) Dessine-moi…

4)Petit tour au moulin

6) Toucher à l’aveugle des produits

7) Sieste poétique en écoutant un texte de Marie Ravenel

8) Gouter fait avec les produits en vente au moulin.

Possibilité de compléter la journée au moulin avec :

– L’atelier pain pour enfant à 10h

– Un pique nique au moulin (repas non fourni)

Grâce au jeu, le patrimoine du moulin et de la meunerie s’apprivoise en famille de manière ludique et interactive. Dessin, grainothèque, sieste poétique et goûter sont au programme !

Conseillé à partir de 6 ans Durée 2h

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Au programme

1) Accueil au moulin

2) Découverte de la grainothèque

3) Jeu de carte pour associer les graines et les plantes

4) Découverte de la roue

3) Dessine-moi…

4)Petit tour au moulin

6) Toucher à l’aveugle des produits

7) Sieste poétique en écoutant un texte de Marie Ravenel

8) Gouter fait avec les produits en vente au moulin.

Possibilité de compléter la journée au moulin avec :

– L’atelier pain pour enfant à 10h

– Un pique nique au moulin (repas non fourni) .

Moulin à eau de Marie Ravenel 5 rue Marie Ravenel Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Visite sensorielle familiale p’tits meuniers

The mill and milling heritage can be tamed in a fun, interactive way for the whole family. Drawing, a grain library, a poetic siesta and a snack are all on the program!

Recommended for ages 6 and up Duration 2h

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

Program:

1) Welcome to the mill

2) Discovery of the seed library

3) Card game to match seeds and plants

4) Discover the wheel

3) Draw me…

4)Mill tour

6) Blind product touching

7) Poetic nap listening to a text by Marie Ravenel

8) Gouter made with products sold at the mill.

The day at the mill can be completed with :

– A bread workshop for children at 10 a.m

– A picnic at the mill (meal not provided)

German :

Mithilfe von Spielen kann die ganze Familie das Erbe der Mühle und der Müllerei auf spielerische und interaktive Weise kennenlernen. Zeichnen, eine Kornothek, eine poetische Siesta und ein Imbiss stehen auf dem Programm!

Empfohlen ab 6 Jahren Dauer 2 Stunden

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Auf dem Programm stehen:

1) Empfang in der Mühle

2) Entdeckung der Kornothek

3) Kartenspiel, um Samen und Pflanzen zuzuordnen

4) Entdeckung des Rades

3)Zeichne mich…

4)Kleiner Rundgang durch die Mühle

6)Blindes Ertasten von Produkten

7) Poetische Siesta beim Hören eines Textes von Marie Ravenel

8) Gouter gemacht mit Produkten, die in der Mühle verkauft werden.

Möglichkeit, den Tag in der Mühle zu ergänzen mit :

– Die Brotwerkstatt für Kinder um 10 Uhr

– Ein Picknick in der Mühle (Essen wird nicht bereitgestellt)

Italiano :

Grazie ai giochi, la famiglia potrà conoscere il mulino e l’eredità molitoria in modo divertente e interattivo. Sono in programma disegni, una biblioteca di semi, una siesta poetica e una merenda!

Consigliato per bambini dai 6 anni in su Durata 2 ore

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo del Cotentin.

Programma:

1) Benvenuti al mulino

2) Scoprire la biblioteca dei semi

3) Gioco di carte per abbinare semi e piante

4) Scoprire la ruota

3) Disegnami…

4) Visita del mulino

6) Toccare i prodotti alla cieca

7) Sonnellino poetico ascoltando un testo di Marie Ravenel

8) Uno spuntino a base di prodotti venduti al mulino.

La giornata al mulino può essere completata con :

– Un laboratorio di pane per bambini alle 10.00

– Un picnic al mulino (il pasto non è previsto)

Espanol :

A través de juegos, la familia podrá conocer el molino y el patrimonio molinero de forma lúdica e interactiva. El programa incluye dibujos, una biblioteca de semillas, una siesta poética y una merienda

Recomendado para niños a partir de 6 años Duración 2 horas

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

Programa:

1) Bienvenida al molino

2) Descubrimiento de la biblioteca de semillas

3) Juego de cartas para emparejar semillas y plantas

4) Descubrir la rueda

3) Dibújame…

4) Recorrido por el molino

6) Tocar productos a ciegas

7) Siesta poética escuchando un texto de Marie Ravenel

8) Un tentempié elaborado con productos vendidos en el molino

La jornada en el molino puede completarse con :

– Un taller de pan para niños a las 10 h

– Un picnic en el molino (comida no incluida)

L’événement Visite sensorielle familiale p’tits meuniers Vicq-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Cotentin