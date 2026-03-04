Visite sensorielle : La ville haute éveille vos sens…, Place de la Motte, Limoges

Visite sensorielle : La ville haute éveille vos sens… Samedi 25 avril, 15h30 Place de la Motte Haute-Vienne

6 € / 4 €

Début : 2026-04-25T15:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T15:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

PERMIS DE TOUCHER !

Plus qu’une simple visite, découvrez l’identité des lieux et leur histoire en jouant avec vos perceptions. À chaque étape de cette balade sensorielle, laissez tous vos sens s’éveiller au patrimoine !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Au cours de cette visite, le patrimoine se dévoile au fil de vos sens pour découvrir Limoges autrement. #Villedartetdhistoire

© Ville de Limoges