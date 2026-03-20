VISITE SENSORIELLE LE MUSEE A PORTEE DE MAIN Musée archéologique de Jublains Jublains

VISITE SENSORIELLE LE MUSEE A PORTEE DE MAIN

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-26 15:30:00

Date(s) :

2026-04-25

RDV au Musée archéologique de Jublains pour une visite multi-sensorielle !

Venez découvrir les grands monuments antiques de la ville de Jublains à travers leurs audiodescriptions ainsi que des manipulations tactiles et olfactives !

Dans le cadre du mois de l’accessibilité, le musée de Jublains propose deux visites sensibles à destination des publics

en situation de handicap mental, visuel et valide. Le parcours, en audiodescription, conduira les visiteurs à la

découverte des grands monuments publics de la ville antique de Noviodunum, aujourd’hui Jublains, et sera agrémenté

de temps de manipulation d’objets d’artisanats antiques, de tissus, de plans thermoformés des différents sites et

d’expériences olfactives, afin d’expérimenter ensemble ce qu’être gallo-romain pouvait signifier.

Gratuit

Tout public

Sur réservation (jauge) .

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

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English :

Join us at the Musée archéologique de Jublains for a multi-sensory visit!

L’événement VISITE SENSORIELLE LE MUSEE A PORTEE DE MAIN Jublains a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co