Visite sensorielle- l’église Saint Germain Flers

Visite sensorielle- l’église Saint Germain Flers mercredi 22 octobre 2025.

Visite sensorielle- l’église Saint Germain

place Saint Germain Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 17:30:00

fin : 2025-10-22 18:30:00

Date(s) :

2025-10-22

Découvrez l’église autrement: touchez ses pierres, écouter l’écho de sa nef, jouez avec la lumière des vitraux signés J.Chaudeurge, laissez-vous envelopper par l’orgue Cavaillé-Coll, humez les odeurs de ce patrimoine de plus de 100 ans! Saint Germain dans tous les sens .

place Saint Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75

English : Visite sensorielle- l’église Saint Germain

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite sensorielle- l’église Saint Germain Flers a été mis à jour le 2025-09-09 par Flers agglo