Visite sensorielle, les yeux bandés Maison du Patrimoine de Concarneau Concarneau

Durée 1h. Places limitées à 14.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Sans la vue, tous vos autres sens s’aiguisent. Plongez dans cette expérience sensorielle ouverte à tous, déficients visuels ou avec port de masques occultant pour les publics voyants. La visite s’appuie sur le potentiel tactile, auditif et olfactif des lieux. C’est un moyen décalé de découvrir le patrimoine comme personne ne vous l’aura encore décrit.

Maison du Patrimoine de Concarneau Ville Close-Tour du Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 02 98 50 37 18 https://www.concarneau.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-mp.concarneau.fr/activite/37/ »}]

