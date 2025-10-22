Visite Sensorielle Louresse-Rochemenier

Visite Sensorielle Louresse-Rochemenier mercredi 22 octobre 2025.

Visite Sensorielle

14 rue du musée Louresse-Rochemenier Maine-et-Loire

Tarif : 7.1 – 7.1 – 8 EUR

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-30 15:15:00

2025-10-22

Faites confiance à vos sens, participez et amusez-vous !

Le panier du guide renferme les saveurs, les senteurs, les bruits de la ferme d’autrefois. Ouvrez bien grands vos oreilles, n’hésitez pas à toucher, sentez ces odeurs, écoutez ces sons oubliés, goutez les produits !

PRECISIONS HORAIRES

Du 22/10 au 30/10/2025 le mercredi et jeudi de 14h30 à 15h15. .

14 rue du musée Louresse-Rochemenier 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 18 15 visite@troglodyte.fr

English :

Trust your senses, take part and have fun!

German :

Vertrauen Sie Ihren Sinnen, machen Sie mit und haben Sie Spaß!

Italiano :

Fidatevi dei vostri sensi, fatevi coinvolgere e divertitevi!

Espanol :

Confía en tus sentidos, participa y diviértete

