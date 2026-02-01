VISITE SENSORIELLE Montmaurin

VISITE SENSORIELLE

MUSEE ARCHEOLOGIQUE Montmaurin Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Et si vos enfants découvrez le musée de Montmaurin autrement ?

Une visite pour réveiller ses sens

Lucas, un jeune visiteur du musée, s’est retrouvé coincé dans le passé. Pour revenir dans son époque, une seule solution, réussir les missions qui lui seront confiées. Tout au long du parcours, les enfants aideront Lucas grâce à leurs sens.

Une découverte originale des collections du musée qui se terminera par un goûter autour des saveurs antiques.

À partager en famille !

A partir de 6 ans (1 accompagnant obligatoire)

Réservation en ligne 5 .

MUSEE ARCHEOLOGIQUE Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 39 94

English :

What if your children discovered the Montmaurin museum in a different way?

A visit to awaken the senses

