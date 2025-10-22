Visite sensorielle pour les 0-6 ans au musée Eugène-Boudin Honfleur
Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados
Visite sensorielle du musée Eugène Boudin, pour les tout-petits (0-6 ans)
Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00
English : Visite sensorielle pour les 0-6 ans au musée Eugène-Boudin
Sensory tour of the Eugène Boudin Museum, for toddlers (0-6 years)
German : Visite sensorielle pour les 0-6 ans au musée Eugène-Boudin
Sensorische Führung durch das Museum Eugène Boudin, für die Allerkleinsten (0-6 Jahre)
Italiano :
Visita sensoriale del Museo Eugène Boudin per i più piccoli (0-6 anni)
Espanol :
Visita sensorial del Museo Eugène Boudin para niños pequeños (0-6 años)
