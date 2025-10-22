Visite sensorielle pour les 0-6 ans au musée Eugène-Boudin Honfleur

Visite sensorielle pour les 0-6 ans au musée Eugène-Boudin Honfleur mercredi 22 octobre 2025.

Visite sensorielle pour les 0-6 ans au musée Eugène-Boudin

Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29

Visite sensorielle du musée Eugène Boudin, pour les tout-petits (0-6 ans)

Visite sensorielle du musée Eugène Boudin, pour les tout-petits (0-6 ans) .

Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00

English : Visite sensorielle pour les 0-6 ans au musée Eugène-Boudin

Sensory tour of the Eugène Boudin Museum, for toddlers (0-6 years)

German : Visite sensorielle pour les 0-6 ans au musée Eugène-Boudin

Sensorische Führung durch das Museum Eugène Boudin, für die Allerkleinsten (0-6 Jahre)

Italiano :

Visita sensoriale del Museo Eugène Boudin per i più piccoli (0-6 anni)

Espanol :

Visita sensorial del Museo Eugène Boudin para niños pequeños (0-6 años)

L’événement Visite sensorielle pour les 0-6 ans au musée Eugène-Boudin Honfleur a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Honfleur-Beuzeville