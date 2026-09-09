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AGENDA · Gouffern en Auge

Visite sensorielle « Secrets et raffinement au château du Bourg-Saint-Léonard » Parking Gouffern en Auge

mercredi 13 janvier 2027 · Parking · Gouffern en Auge

Informations pratiques

Début
mercredi 13 janvier 2027
Fin
mercredi 13 janvier 2027
Heure de début
14:30:00
Lieu
Parking
Adresse
Château du Bourg-Saint-Léonard
Ville
61310 Gouffern en Auge
Département
Orne
Tarif

Gouffern en Auge

Visite sensorielle « Secrets et raffinement au château du Bourg-Saint-Léonard »

Parking Château du Bourg-Saint-Léonard Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-13 14:30:00
fin : 2027-01-13 16:00:00

Date(s) :
2027-01-13

Secrets et raffinement au château du Bourg-Saint-Léonard

Visite sensorielle

Ouvrez grand vos yeux, vos oreilles et votre imagination : le château du Bourg-Saint-Léonard vous invite à une découverte hors du commun !

Explorez les salons élégants, laissez-vous surprendre par les couleurs d’un boudoir chinois, respirez l’atmosphère feutrée de la bibliothèque et ressentez le raffinement d’un mobilier d’époque.

Ici, chaque détail éveille vos sens et vous plonge dans l’art de vivre du Siècle des Lumières.

Une visite ludique et sensorielle, à partager en famille, où petits et grands voyageront ensemble dans le temps !

Mercredi 13 janvier 2027 à 14h30, durée 1h30

RDV : Parking du château du Bourg-Saint-Léonard-Gouffern-en-Auge

Durée : 1h30 environ

8 ans et plus

Réservation obligatoire au 07.85.51.24.95

Tarifs: 3€/adulte – 2€/réduit (demandeurs d’emploi) – gratuit pour les – de 18 ans

Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel   .

Parking Château du Bourg-Saint-Léonard Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95  patrimoines@terresdargentan.fr

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English : Visite sensorielle « Secrets et raffinement au château du Bourg-Saint-Léonard »

L’événement Visite sensorielle « Secrets et raffinement au château du Bourg-Saint-Léonard » Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-09-09 par Terres d’Argentan Intercom

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