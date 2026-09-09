Visite sensorielle « Secrets et raffinement au château du Bourg-Saint-Léonard » Parking Gouffern en Auge
mercredi 13 janvier 2027 · Parking · Gouffern en Auge
Informations pratiques
Gouffern en Auge
Visite sensorielle « Secrets et raffinement au château du Bourg-Saint-Léonard »
Parking Château du Bourg-Saint-Léonard Gouffern en Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-13 14:30:00
fin : 2027-01-13 16:00:00
Date(s) :
2027-01-13
Secrets et raffinement au château du Bourg-Saint-Léonard
Visite sensorielle
Ouvrez grand vos yeux, vos oreilles et votre imagination : le château du Bourg-Saint-Léonard vous invite à une découverte hors du commun !
Explorez les salons élégants, laissez-vous surprendre par les couleurs d’un boudoir chinois, respirez l’atmosphère feutrée de la bibliothèque et ressentez le raffinement d’un mobilier d’époque.
Ici, chaque détail éveille vos sens et vous plonge dans l’art de vivre du Siècle des Lumières.
Une visite ludique et sensorielle, à partager en famille, où petits et grands voyageront ensemble dans le temps !
Mercredi 13 janvier 2027 à 14h30, durée 1h30
RDV : Parking du château du Bourg-Saint-Léonard-Gouffern-en-Auge
Durée : 1h30 environ
8 ans et plus
Réservation obligatoire au 07.85.51.24.95
Tarifs: 3€/adulte – 2€/réduit (demandeurs d’emploi) – gratuit pour les – de 18 ans
Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .
Parking Château du Bourg-Saint-Léonard Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr
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English : Visite sensorielle « Secrets et raffinement au château du Bourg-Saint-Léonard »
L’événement Visite sensorielle « Secrets et raffinement au château du Bourg-Saint-Léonard » Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-09-09 par Terres d’Argentan Intercom
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