Visite sensorielle Visite découverte du Palais archiépiscopal Rouen
Visite sensorielle Visite découverte du Palais archiépiscopal Rouen mercredi 15 avril 2026.
Visite sensorielle Visite découverte du Palais archiépiscopal
7 Rue Saint Romain Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 18:30:00
fin : 2026-04-15 19:30:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22
Accompagnés d’un guide, partez à la découverte de l’ancien Palais archiépiscopal. Au cours d’une déambulation de salle en salle contemplez les richesses architecturales du lieu voûtes gothiques, décor sculptés, escalier monumental…
Cette visite est l’occasion de parcourir plus de 8 siècles d’Histoire. Façonné par les différents archevêques qui y ont vécu, le monument est une véritable frise chronologique dont vous percerez tous les mystères. .
7 Rue Saint Romain Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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L’événement Visite sensorielle Visite découverte du Palais archiépiscopal Rouen a été mis à jour le 2026-03-23 par Seine-Maritime Attractivité
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