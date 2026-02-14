Visite sensorielle : vivre le Moyen Âge par les sens, Couvent des Jacobins, Toulouse
Visite sensorielle : vivre le Moyen Âge par les sens 19 février – 9 avril, certains jeudis Couvent des Jacobins Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-19T19:00:00+01:00 – 2026-02-19T20:30:00+01:00
Fin : 2026-04-09T19:00:00+02:00 – 2026-04-09T20:30:00+02:00
Une expérience immersive et hors du temps
Au fil d’une visite guidée, le couvent se transforme en un voyage sensoriel au XIIIᵉ siècle. À chaque étape, ressentez les matières, écoutez les ambiances sonores perdues, humez les parfums d’antan, laissez la lumière et l’obscurité jouer avec vos perceptions. C’est une invitation à ralentir, à entrer dans une bulle de découverte où chaque instant compte.
Une parenthèse immersive où le temps ralentit, les sens s’éveillent et l’histoire reprend vie.
Les cinq sens à l’honneur
La visite s’articule autour des cinq sens :
- L’ouïe : installez-vous pour une écoute profonde des sons qui habitaient jadis le couvent — murmures, chants, bruits de vie ou de silence.
- Le toucher : manipulez la brique, le marbre, la pierre, le parchemin, la paillasse, ou encore des reproductions de gargouilles pour comprendre l’échelle et la texture des matériaux.
- L’odorat : un kit d’odeurs vous plonge dans les senteurs médiévales : encens, cire de cierges, plantes aromatiques comme la sauge, aliments consommés à l’époque. Associez senteur et fonction : le parfum sacré de l’encens, l’odeur médicinale des herbes, ou encore les effluves de la cire qui fond.
- La vue : laissez-vous surprendre par des jeux de lumière et, parfois, par un bandeau qui masque votre regard pour une “séquence à l’aveugle” qui éveille vos autres sens.
- Le goût : découvrez un aliment du quotidien médiéval !
Tout est contextualisé par une approche historique et scientifique, avec des ouvertures sur la musique médiévale ou la vie quotidienne des frères.
Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l'année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l'ancien réfectoire du couvent.
Par le toucher, l’odorat, l’ouïe et la vue, laissez-vous emporter dans une atmosphère d’autrefois et redécouvrez le couvent des Jacobins à travers vos sens.
©Alexandre Ollier