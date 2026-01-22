Visite Sentex et Musée Office de Tourisme Landes-Chalosse Saint-Sever

Visite Sentex et Musée

Office de Tourisme Landes-Chalosse
1 Place du Tour du Sol
Saint-Sever
Landes

Date: 2026-02-12

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Entrez dans l’atmosphère feutrée de la Maison Sentex et laissez-vous surprendre par les trésors cachés du Musée d’Art et d’Histoire du Cap de Gascogne. Admirez ses précieuses mosaïques antiques, témoins secrets d’un passé raffiné. Une visite pour les amoureux d’histoire et de patrimoine.

Sur réservation 10 personnes maximum. Rdv au Musée. .

Office de Tourisme Landes-Chalosse
1 Place du Tour du Sol
Saint-Sever 40500
Landes
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 58 76 34 64
contact@landes-chalosse.com

English :

Step into the cosy atmosphere of Maison Sentex and discover the hidden treasures of the Musée d’Art et d’Histoire du Cap de Gascogne. Admire its precious antique mosaics, secret witnesses to a refined past. A visit for history and heritage lovers.

