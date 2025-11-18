Visite SEW USOCOME (HAGUENAU) Centre de Strasbourg Eckbolsheim
Visite SEW USOCOME (HAGUENAU) Mardi 18 novembre, 08h30 Centre de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace
En tant que spécialiste mondial des systèmes d’entraînement, nous assurons le mouvement dans de nombreuses applications, de la logistique aéroportuaire aux processus industriels.
Centre de Strasbourg 6 rue Ettore Bugatti, 67201 ECKBOLSHEIM Eckbolsheim 67201 Collectivité européenne d'Alsace Grand Est
Visite des ateliers et découverte des métiers industriels : innovation, conception et production industrielle.