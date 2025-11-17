Visite SIEMENS Centre de Strasbourg Eckbolsheim

Visite SIEMENS Lundi 17 novembre, 13h30 Centre de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T13:30:00+01:00 – 2025-11-17T15:30:00+01:00

Fin : 2025-11-17T13:30:00+01:00 – 2025-11-17T15:30:00+01:00

Depuis plus de 170 ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère dans les domaines des infrastructures intelligentes pour les bâtiments, la production d’énergie décentralisée, l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés.

Centre de Strasbourg 6 rue Ettore Bugatti, 67201 ECKBOLSHEIM Eckbolsheim 67201 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « email », « value »: « frederique.dirian@uimm-alsace.fr »}]

Visite des ateliers et découverte des métiers industriels.