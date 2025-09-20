Visite simplifiée du Port Center Musée maritime et portuaire Dunkerque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Connaissez-vous les bateaux du port ? Et savez-vous a quoi ils servent ? Venez découvrir l’univers portuaire grâce à la visite simplifiée proposée par le Dunkerque Port Center ! La visite se base sur le FALC (Français Facile A Lire et à Comprendre) Gratuit, sans réservation.

Musée maritime et portuaire 9 Quai de la Citadelle, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 0328633339 https://www.museeportuaire.com Les activités portuaires (remorquage, lamanage, pilotage, construction et réparation navales, etc) : maquettes, photographies, outils divers, films, témoignages oraux et des bateaux illustrant l’activité du port. La navigation maritime et les destinations commerciales lointaines notamment au travers de maquettes, d’affiches des principales compagnies maritimes représentées à Dunkerque (Messageries Maritimes, Chargeurs réunis, Compagnie des Bateaux à vapeur du Nord, etc) et du trois-mâts « Duchesse Anne », fleuron de la collection. L’acheminement des marchandises vers l’hinterland, et en particulier la batellerie illustrée principalement par des outils, témoignages et photographies, et par une péniche de type Freycinet. L’histoire du port de Dunkerque : Jean Bart et la guerre de course, la pêche à la baleine et à la morue, les agrandissements successifs du port… Si l’histoire lointaine du port est évoquée principalement par des tableaux et des maquettes, le XXe siècle est aussi illustré par un fonds important de photographies qui apportent un témoignage complémentaire sur la vie et le travail des hommes du port. En voiture : De Calais : A16 – Sortie 60 De Lille : A25 – A16 – Sortie 60 De Belgique : E40– A16 – Sortie 60 Direction Dunkerque centre ville puis Musée portuaire. En train : La gare SNCF est à 10 minutes à pied du musée. En bus : via l’arrêt « Parc Marine » desservi par les bus C2 et C4 (réseau de bus 100% gratuit)

