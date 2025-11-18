Visite SOCOMEC Centre de Strasbourg Eckbolsheim
Visite SOCOMEC Centre de Strasbourg Eckbolsheim mardi 18 novembre 2025.
Visite SOCOMEC Mardi 18 novembre, 09h00 Centre de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:30:00+01:00
Fin : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:30:00+01:00
Créé en 1922, Socomec est un groupe industriel indépendant de plus de 3900 experts répartis à travers le monde dans 28 filiales. Sa vocation : la disponibilité, le contrôle et la sécurité des réseaux électriques basse tension au service de la performance énergétique de ses clients.
Centre de Strasbourg 6 rue Ettore Bugatti, 67201 ECKBOLSHEIM Eckbolsheim 67201 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « email », « value »: « frederique.dirian@uimm-alsace.fr »}]
Visite des ateliers et découverte des métiers industriels.