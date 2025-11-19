Visite SOCOMEC Centre de Strasbourg Eckbolsheim

Visite SOCOMEC Mercredi 19 novembre, 09h00 Centre de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T09:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-19T09:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:30:00+01:00

Créé en 1922, Socomec est un groupe industriel indépendant de plus de 3900 experts répartis à travers le monde dans 28 filiales. Sa vocation : la disponibilité, le contrôle et la sécurité des réseaux électriques basse tension au service de la performance énergétique de ses clients.

Centre de Strasbourg 6 rue Ettore Bugatti, 67201 ECKBOLSHEIM Eckbolsheim 67201 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « email », « value »: « frederique.dirian@uimm-alsace.fr »}]

Visite des ateliers et découverte des métiers industriels.