Visite soins escape game ateliers thématiques de la ferme La Mulotière Tourouvre au Perche

Début : Vendredi 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

Tous les samedis (+tous les jours pendant les vacances scolaires sur réservation), venez visiter la ferme pédagogique d’Apolline et découvrir les différents animaux présents autour de différentes thématiques (à choisir lors de la réservation). Visite moins de 6 ans, visite plus de 6 ans , les animaux laitier, escape-game. Tarif par participant en fonction de la durée et de l’atelier.

Réservation atelier en ligne: https://booking.myrezapp.com/fr/

Le samedi de 17h à 18h, boutique à la ferme Venez acheter vos produits directement à la Ferme. .

La Mulotière La Ferme d’Apolline Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 72 26 31 90 lafermedapolline@gmail.com

