Visite soins escape game ateliers thématiques de la ferme La Mulotière Tourouvre au Perche

Début : 2026-01-02 14:00:00

fin : 2026-01-03 18:00:00

2026-01-02 2026-01-03 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31

Tous les samedis (+ mardis et vendredis vacances scolaires), venez visiter la ferme pédagogique d’Apolline et découvrir les différents animaux présents autour de différentes thématiques (à choisir lors de la réservation). À partir de 12 mois. Entre 3 et 10€ par participant.

Le samedi de 17h à 18h, boutique à la ferme Venez acheter vos produits directement à la Ferme. .

La Mulotière La Ferme d’Apolline Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 72 26 31 90 lafermedapolline@gmail.com

