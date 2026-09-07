Visite sonore de la Poste aux chevaux, La Poste aux chevaux des Ormes, Les Ormes

Informations pratiques

Visite sonore de la Poste aux chevaux 19 et 20 septembre La Poste aux chevaux des Ormes Vienne

Visite sonore gratuite, visite du musée : 3€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du lieu et celle des relais de poste grâce à une visite sonore proposée dans la cour intérieure.

Poursuivez ensuite votre découverte avec la visite du musée consacré aux relais de poste, installé dans le bâtiment.

La Poste aux chevaux des Ormes 25 Route Nationale 10 86220 Les Ormes Nouvelle Aquitaine Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 88 55 33 64 http://laposteauxchevaux.com Ancien relais de poste du XVIIIe siècle, cet édifice est classé au titre des Monuments historiques pour la qualité et la pureté de son architecture. Considéré comme l’un des plus remarquables témoignages de l’architecture civile du XVIIIe siècle dans le département de la Vienne, il illustre le rôle essentiel des relais de poste dans l’organisation des déplacements et des échanges à l’époque moderne. Accès direct sur la Nationale 10

Visite sonore dans la cour intérieure du lieu avec son histoire et l’histoire des relais de Poste. Visite d’un musée sur les relais de Poste dans le Bâtiment

Philippe Demail©