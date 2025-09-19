Visite sonore immersive Office Municipal de Tourisme de Bonifacio Bonifacio / Bunifaziu

Visite sonore immersive 19 et 20 septembre Office Municipal de Tourisme de Bonifacio Corse-du-Sud

Limitées à 20 personnes. Plus d’infos au 04.95.73.11.88

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T21:30:00

Fin : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T21:30:00

Vendredi 19 et Samedi 20 septembre – 20h- RDV Office de Tourisme – Gratuit – limitées à 20 personnes. Temps de visite 1h30.

Comment ressentir l’histoire de Bonifacio ?

Partez pour une balade sonore à travers la Haute-ville. Plongez au cœur des voix oubliées, des bruits du quotidien d’autrefois et des échos des lieux qui ressurgissent, faisant vibrer le passé à vos oreilles.

Fruit d’une collaboration entre les services patrimoine de la Mairie, de l’Office de tourisme et les guides-conférenciers de l’association des guides de l’Extrême-Sud, ce parcours immersif vous invite à écouter l’histoire plutôt qu’à l’entendre, à ressentir la cité avec tous vos sens…

©officemunicipaldutourismedebonifacio