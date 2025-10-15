Visite sonore

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 13:30:00

fin : 2026-01-17 17:30:00

Date(s) :

2026-01-17

Visite sonore à 15h et 17h avec les élèves du lycée Gustave Eiffel et les musiciens Armand Bazin et Ulysse Del Ghingaro. 15h vernissage des créations.

Une expérience immersive où Empreintes et la Terre se découvre autrement. Les élèves du lycée Gustave Eiffel et les musiciens Armand Bazin et Ulysse Del Ghingaro vous invitent à une visite sonore à 15h et 17h. À 15h, vernissage des réalisations des élèves. .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

English :

Sound visit at 3pm and 5pm with students from Lycée Gustave Eiffel and musicians Armand Bazin and Ulysse Del Ghingaro. 3pm: vernissage of creations.

German :

Klangtour um 15 Uhr und 17 Uhr mit Schülern des Gustave-Eiffel-Gymnasiums und den Musikern Armand Bazin und Ulysse Del Ghingaro. 15 Uhr: Vernissage der Kreationen.

Italiano :

Visita sonora alle 15.00 e alle 17.00 con gli allievi del Lycée Gustave Eiffel e i musicisti Armand Bazin e Ulysse Del Ghingaro. ore 15.00: anteprima delle creazioni.

Espanol :

Visita sonora a las 15:00 y 17:00 h con alumnos del Liceo Gustave Eiffel y los músicos Armand Bazin y Ulysse Del Ghingaro. a las 15:00 h: preestreno de las creaciones.

L’événement Visite sonore Uffholtz a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay