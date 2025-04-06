Visite-sortie Animusée-vous ! A l’écoute des animaux

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 16:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Même si on ne les voit pas toujours, les animaux sont nombreux autour de nous…

Et si on tend l’oreille, on peut en reconnaître plus d’un !

Après une visite ludique et sonore au Musée de la Loire, nous partirons sur le terrain à la recherche des animaux que l’on peut croiser sur les bords de Loire.

Sortie organisée dans le cadre de l’atlas de biodiversité communal de la ville de Cosne-Cours-sur-Loire. .

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite-sortie Animusée-vous ! A l’écoute des animaux

L’événement Visite-sortie Animusée-vous ! A l’écoute des animaux Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Bourgogne Coeur de Loire