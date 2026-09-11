Visite soufflée de la Maison avec Souffleurs de Sens, Maison des Métallos, Paris

Informations pratiques

Visite soufflée de la Maison avec Souffleurs de Sens Dimanche 20 septembre, 14h30 Maison des Métallos Paris

Soufflage par Souffleurs de Sens pour les personnes aveugles ou malvoyantes et leur accompagnant•e

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison des Métallos ouvre grand ses portes et vous invite à explorer un fleuron du patrimoine industriel parisien.

D’abord manufacture d’instruments de musique au XIXe siècle, puis haut lieu du syndicalisme ouvrier et, enfin, établissement public culturel, la Maison des Métallos a connu de nombreuses métamorphoses et abrite une histoire passionnante.

Le temps d’une visite, l’équipe de Souffleurs de sens vous souffle ce qui se cache derrière cette façade emblématique, classée à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, et vous décrit les différents espaces traversés ainsi que les éléments iconographiques qui vous seront présentés.

Maison des Métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris, France Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France +33147002520 https://www.maisondesmetallos.paris https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondesmetallos.paris/visite-soufflee-journees-europeennes-patrimoine-2026 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 83 75 93 64 »}, {« type »: « email », « value »: « flavie.berthelot@maisondesmetallos.paris »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 12 49 69 40 »}] D’abord fabrique d’instruments mondialement réputée, puis haut lieu du syndicalisme, la Maison des métallos est aujourd’hui un établissement culturel de la Ville de Paris.

Dirigée par Alice Vivier, la Maison des Métallos se réinvente comme un lieu de vie culturel et artistique ouvert à toutes et tous, un espace de création, de partage et d’engagement.

Établissement culturel fédérateur du Bas Belleville, la Maison des Métallos se veut une maison de proximité, accueillante et conviviale, où chacun·e peut se sentir en confiance. Ancrée dans son territoire, elle maintient des liens étroits avec les partenaires locaux.

En tant que lieu de création et de diffusion, la Maison des Métallos propose une programmation artistique à la fois exigeante, populaire et pluridisciplinaire, reflétant ainsi son engagement envers la culture et la communauté. Métro ligne 2 arrêt Couronnes / Métro ligne 3 arrêt Parmentier. Bus ligne 96 arrêt Maison des métallos. Station Vélib nº 11032.

Visite commentée

©Jérôme Lobato