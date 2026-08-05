Informations pratiques

Ancretiéville-Saint-Victor

Visite Souvenirs de Guerre au Château Saint-Victor

1300 Rue du Château Ancretiéville-Saint-Victor Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08

De 1940 à 1944, l’armée allemande puis l’organisation TODT occupent le domaine.

En visitant le Château, de la cave jusque sous les toits, et les écuries, vous découvrirez la vie des troupes d’occupation et des habitants du domaine.

Vous pourrez admirer 4 fresques murales dessinées par les allemands dans les combles du château et sauvegardées jusqu’à aujourd’hui !

N’oubliez pas votre lampe de poche !

Vous serez accueillis et accompagnés tout au long de la visite par les propriétaires. .

1300 Rue du Château Ancretiéville-Saint-Victor 76760 Seine-Maritime Normandie +33 6 21 60 78 62

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English : Visite Souvenirs de Guerre au Château Saint-Victor

L’événement Visite Souvenirs de Guerre au Château Saint-Victor Ancretiéville-Saint-Victor a été mis à jour le 2026-08-04 par Communauté de communes Plateau de Caux