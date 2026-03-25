VISITE SPÉCIALE AU MUSÉE Mende

VISITE SPÉCIALE AU MUSÉE 3 Rue de l'Épine Mende 2026-04-30

VISITE SPÉCIALE AU MUSÉE Mende jeudi 30 avril 2026.

VISITE SPÉCIALE AU MUSÉE

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 14:30:00
fin : 2026-04-30 15:30:00

Date(s) :
2026-04-30

Visite spéciale sur les paysages de Lozère !
Visite spéciale sur les paysages de Lozère !

Explorez la diversité des paysages lozériens terre, eau, végétal, animal… et bien sûr
l’empreinte de l’humain dans tous ces domaines. Une toute nouvelle visite qui voyage à travers 300
millions d’années, qui se balade aux quatre coins de la Lozère, qui nuance le naturel et
l’artificiel , bref, pas sûr que ça tienne en une heure !   .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85  museepatrimoine@mende.fr

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English :

Special tour of the Lozère landscapes!

L’événement VISITE SPÉCIALE AU MUSÉE Mende a été mis à jour le 2026-03-25 par 48-OT Mende

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