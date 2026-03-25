VISITE SPÉCIALE AU MUSÉE Mende
VISITE SPÉCIALE AU MUSÉE Mende jeudi 30 avril 2026.
VISITE SPÉCIALE AU MUSÉE
3 Rue de l’Épine Mende Lozère
Tarif : 0 – 0 – 5 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 14:30:00
fin : 2026-04-30 15:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Visite spéciale sur les paysages de Lozère !
Visite spéciale sur les paysages de Lozère !
Explorez la diversité des paysages lozériens terre, eau, végétal, animal… et bien sûr
l’empreinte de l’humain dans tous ces domaines. Une toute nouvelle visite qui voyage à travers 300
millions d’années, qui se balade aux quatre coins de la Lozère, qui nuance le naturel et
l’artificiel , bref, pas sûr que ça tienne en une heure ! .
3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Special tour of the Lozère landscapes!
L’événement VISITE SPÉCIALE AU MUSÉE Mende a été mis à jour le 2026-03-25 par 48-OT Mende
À voir aussi à Mende (Lozère)
- LE BRUIT DES PIERRES Mende 1 avril 2026
- SALON TAF Mende 2 avril 2026
- 2ÈME TRAIL DE BELLESAGNE Mende 3 avril 2026
- L’HEURE DE P(O)INTE AFTER WORK Mende 3 avril 2026
- LE MARCHÉ DE MENDE Mende 4 avril 2026