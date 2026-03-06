Visite spéciale avec le clown Pontx Grottes Préhistoriques de Sare Sare

Visite spéciale avec le clown Pontx

Grottes Préhistoriques de Sare 2280 Lezeko bidea Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Le clown Pontx propose une visite spéciale des Grottes de Sare, à travers un parcours ludique mêlant humour et découverte !

Lors de cette visite, petits et grands auront l’occasion de découvrir l’origine de la grotte, son histoire ainsi que les êtres vivants qui l’habitent, tout en stimulant l’imagination et la participation. .

Grottes Préhistoriques de Sare 2280 Lezeko bidea Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 sare@otpaysbasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite spéciale avec le clown Pontx

L’événement Visite spéciale avec le clown Pontx Sare a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Pays Basque