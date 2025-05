VISITE SPÉCIALE DE L’AVEN ARMAND – Hures-la-Parade, 6 juin 2025 12:00, Hures-la-Parade.

Lozère

Aven Armand Hures-la-Parade Lozère

Début : 2025-06-06 12:00:00

fin : 2025-06-07

2025-06-06

2025-06-07

2025-06-08

Dans le cadre de la Journée Internationale des Grottes Touristiques et du Monde Souterrain, participez à la visite spéciale La Première . La visite débutera en extérieur, près du puits d’accès naturel, avant de se poursuivre, grâce à la descente en funiculaire, dans la cavité souterraine. Réservation conseillée.

Dans le cadre de la Journée Internationale des Grottes Touristiques et du Monde Souterrain, trois visites exceptionnelles La Première vous sont proposées le vendredi 6, le samedi 7 et le dimanche 8 juin 2025, uniquement à 12h00.

La visite débutera en extérieur, près du puits d’accès naturel, avant de se poursuivre, grâce à la descente en funiculaire, dans la cavité souterraine.

1h15 pour redécouvrir les premiers temps d’une histoire incontournable de l’exploration spéléologique et de l’essor touristique de la région des Grands Causses…

Réservation conseillée. .

Aven Armand

Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie

English :

As part of the International Day of Tourist Caves and the Underground World, take part in the special tour « La Première ». The tour will start outside, near the natural access shaft, before taking the funicular down into the underground cavern. Reservations recommended.

German :

Im Rahmen des Internationalen Tags der touristischen Höhlen und der Unterwelt können Sie an der Sonderführung « La Première » teilnehmen. Die Führung beginnt im Freien, in der Nähe des natürlichen Zugangsschachts, und führt dann mit der Seilbahn in den unterirdischen Hohlraum. Reservierung empfohlen.

Italiano :

Nell’ambito della Giornata internazionale delle grotte turistiche e del mondo sotterraneo, partecipate alla visita speciale « La Première ». La visita inizierà all’esterno, vicino al pozzo naturale di accesso, prima di scendere con la funicolare nella caverna sotterranea. Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Con motivo del Día Internacional de las Cuevas Turísticas y del Mundo Subterráneo, participe en la visita especial « La Première ». La visita comenzará en el exterior, cerca del pozo de acceso natural, antes de descender en funicular a la caverna subterránea. Se recomienda reservar.

