Visite spéciale du mur de D. Dinis, Museu do Dinheiro, Lisbon

Visite spéciale du mur de D. Dinis Dimanche 14 juin, 11h00 Museu do Dinheiro Lisbon

Maximum 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T12:00:00+02:00 – 2026-06-14T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T12:00:00+02:00 – 2026-06-14T13:00:00+02:00

Venez découvrir la muraille de D. Dinis, plus de 700 ans, témoin d’épisodes marquants de la ville de « Lixbõa ».

La muraille de D. Dinis, âgée de 700 ans, est le témoin d’épisodes marquants de l’action d’un roi et de l’histoire de la ville de Lisbonne, encore aujourd’hui inscrits sur la surface du rebord et dans la chaussure du vaste « mur » défensif. Les objets, fragments céramiques, os et sons évoquent l’imaginaire médiéval ; sont le patrimoine que nous voulons partager lors de cette visite sur les plages du Tage, où l’on entend encore des mouettes, des foires et des naus, rappelant la vocation commerciale et maritime de « Lixbõa ».

Museu do Dinheiro Largo de S. Julião, 26 Lisbon 1100-150 Santa Maria Maior Lisbon +351 213 213 240 https://www.museudodinheiro.pt/ https://www.instagram.com/museudodinheiro/ [{« type »: « email », « value »: « info@museudodinheiro.pt »}]

JEA

©Banco de Portugal