Visite spéciale du Musée Ampère, Maison d’Ampère – musée de l’électricité, Poleymieux-au-Mont-d’Or

Informations pratiques

Visite spéciale du Musée Ampère 19 et 20 septembre Maison d’Ampère – musée de l’électricité Métropole de Lyon

Tarif exceptionnel : individuel 2 € , famille 5 € ( jusqu’à 5 personnes de plus de 12 ans), gratuit moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Amis d’Ampère vous attendent pour un week-end spécial au Musée Ampère.

– Visites commentées de la Maison de l’illustre Ampère et du musée de l’électricité avec accès à des espaces de la maison habituellement fermés au public.

– Mini-conférences, atelier pour les enfants.

Voir le détail de l’organisation sur le site amperemusee.fr

Maison d’Ampère – musée de l’électricité 300 route d’Ampère, 69250 Poleymieux-au-Mont-d’Or, Metropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Poleymieux-au-Mont-d’Or 69250 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 91 90 77 http://amperemusee.fr XVIIIe siècle maison dans laquelle André-Marie Ampère passa son enfance et sa jeunesse et abritant une collection d’objets et d’expériences illustrant l’histoire de l’électricité. Bus 84 : Ampère

Les Amis d’Ampère vous attendent pour un week-end exceptionnel au Musée Ampère.

©SAAMA