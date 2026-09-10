Visite spéciale ‘‘En remontant le canal et son histoire’’, Ecomusée du battant, Charmes
dimanche 20 septembre 2026 · Ecomusée du battant · Charmes
Informations pratiques
Visite spéciale ‘‘En remontant le canal et son histoire’’ Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h30 Ecomusée du battant Vosges
limité à 20 personnes, enfant minimum 10 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite spéciale ‘‘En remontant le canal et son histoire’’. Remontez le canal du Moulin et redécouvrez son histoire et son évolution.
Pas de visite de l’écomusée, cette année, mais un accès libre à l’exposition »Ouvriers, ouvrières, des vies vosgiennes’’ du département. Prenez le temps de parcourir les 14 panneaux d’une remarquable exposition des archives départementales des Vosges sur les ouvriers et ouvrières.
Ecomusée du battant 50 rue du moulin 88130 Charmes Charmes 88130 Vosges Grand Est 03.29.66.01.86 https://ecomuseedubattant.jimdofree.com/visites-et-animations-2026/ Un site né du travail et de l’eau. Cette « success story », nous la devons à des hommes et des femmes qui ont fait évoluer la vie des ouvriers et le savoir-faire industriel. Parking devant le musée, pour les visiteur en vélo présence d’un local sécurisé
Visite spéciale ‘‘En remontant le canal et son histoire’’, remonter le canal du Moulin et redécouvrez son histoire et son évolution.
©Ecomusée du battant
À voir aussi à Charmes (Vosges)
- Concert flute et piano Charmes 13 septembre 2026
- Reconstitution historique gauloise et romaine, Parc du château de Charmes, Charmes 19 septembre 2026
- visite commentée du parc arboré du château de Charmes Aisne, Parc du château de Charmes, Charmes 19 septembre 2026
- Visite guidée du château et du parc – Journées européenne du patrimoine 2026 au château de Charmes – Aisne, Château de Charmes, Charmes 19 septembre 2026
- 3ème Banquet Gaulois au Château de Charmes Aisne, Parc du château de Charmes, Charmes 19 septembre 2026