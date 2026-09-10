Visite spéciale ‘‘En remontant le canal et son histoire’’, Ecomusée du battant, Charmes

Informations pratiques

Visite spéciale ‘‘En remontant le canal et son histoire’’ Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h30 Ecomusée du battant Vosges

limité à 20 personnes, enfant minimum 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite spéciale ‘‘En remontant le canal et son histoire’’. Remontez le canal du Moulin et redécouvrez son histoire et son évolution.

Pas de visite de l’écomusée, cette année, mais un accès libre à l’exposition »Ouvriers, ouvrières, des vies vosgiennes’’ du département. Prenez le temps de parcourir les 14 panneaux d’une remarquable exposition des archives départementales des Vosges sur les ouvriers et ouvrières.

Ecomusée du battant 50 rue du moulin 88130 Charmes Charmes 88130 Vosges Grand Est 03.29.66.01.86 https://ecomuseedubattant.jimdofree.com/visites-et-animations-2026/ Un site né du travail et de l’eau. Cette « success story », nous la devons à des hommes et des femmes qui ont fait évoluer la vie des ouvriers et le savoir-faire industriel. Parking devant le musée, pour les visiteur en vélo présence d’un local sécurisé

Visite spéciale ‘‘En remontant le canal et son histoire’’, remonter le canal du Moulin et redécouvrez son histoire et son évolution.

©Ecomusée du battant