Visite spéciale enfants Journées du Patrimoine » Une mystérieuse disparition… »

Samedi 20 septembre 2025 de 16h à 17h. Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Lors de ces Journées Européennes du Patrimoine sur le thème « Patrimoine architechtural », découvrez notre savoir-faire centenaire niché au coeur d’une fabrique moderne et durable pensé par l’architecte Christophe Gulizzi

À destination des enfants (de 5 à 12 ans). Visite guidée familiale et gourmande du Musée du Calisson pendant laquelle les enfants doivent résoudre une enquête pour retrouver les calissons disparus…



Visite guidée en français + dégustations



Durée 45min



NB Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. En conséquence, merci de prendre des billets pour les parents qui accompagnent les enfants. .

Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Guided tour only in French

German :

Entdecken Sie während der Europäischen Tage des Denkmals unter dem Motto « Architektonisches Erbe » unser jahrhundertealtes Know-how inmitten einer modernen und nachhaltigen Fabrik, die vom Architekten Christophe Gulizzi entworfen wurde

Italiano :

Durante le Giornate Europee del Patrimonio sul tema « Patrimonio architettonico », scoprite la nostra esperienza centenaria nel cuore di una fabbrica moderna e sostenibile progettata dall’architetto Christophe Gulizzi

Espanol :

Durante estas Jornadas Europeas del Patrimonio sobre el tema « Patrimonio arquitectónico », descubra nuestra experiencia centenaria en el corazón de una fábrica moderna y sostenible diseñada por el arquitecto Christophe Gulizzi

