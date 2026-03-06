Visite spéciale enfants L’abbatiale de Lessay à explorer… et à jouer !

Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 11:00:00

fin : 2026-04-24 12:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Tu as entre 7 et 14 ans ? Et si tu venais explorer l’abbaye en t’amusant ! Entre jeux et découvertes, tu pourras observer les voûtes avec des miroirs ou tester l’acoustique en chantant. Une aventure sensorielle et ludique pour éveiller tes sens et ton imagination… mais chut, certains secrets ne se révèlent qu’en y participant ! Une visite à faire en famille pour vivre des instants de complicité. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Durée 1h. Lieu indiqué à la réservation. Réservation obligatoire en ligne. .

Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr

