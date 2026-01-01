Visite spéciale enfants Une mystérieuse disparition… Musée du Calisson Confiserie du Roy René Aix-en-Provence

Visite spéciale enfants Une mystérieuse disparition…

Du 07/01 au 28/01/2026 le mercredi de 16h à 17h. Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Mercredi 2026-01-07 16:00:00

fin : 2026-01-28 17:00:00

2026-01-07

Venez en famille, résoudre le mystère des calissons disparus.Enfants

Visite commentée familiale et gourmande du Musée du Calisson pendant laquelle les enfants doivent résoudre une enquête pour retrouver les calissons disparus…

À destination des enfants (de 5 à 12 ans). Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. En conséquence, merci de prendre des billets Tarif adulte pour les parents qui accompagnent les enfants.



➜ Départ du musée du Calisson

➜ Durée 1 heure

➜ Véhicule conseillé. Accès possible en bus depuis le centre-ville (ligne 240 arrêt calisson )

➜ Accès PMR possible

➜ Animaux interdits en boutique



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come with your family to solve the mystery of the missing calissons.

