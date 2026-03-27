Visite spéciale famille La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier
Visite spéciale famille La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier mardi 7 avril 2026.
Visite spéciale famille
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 9.6 – 9.6 – 9.6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:30:00
fin : 2026-04-21 11:30:00
Date(s) :
2026-04-07
Guidés par un médiateur et accompagnés d’un support ludique pour toute la famille, vous découvrirez tous les secrets de La Vache qui rit. Une pause créative vous permettra également de réaliser un souvenir de votre visite.
Dès 6 ans sur droit d’entrée, les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte, sur réservation obligatoire. .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com
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English : Visite spéciale famille
L’événement Visite spéciale famille Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-03-27 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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