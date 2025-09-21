Visite spéciale famille Office du tourisme de Valenciennes métropole – Mont de Piété Valenciennes

Pour les familles

Suivez votre guide pour un parcours à travers la ville qui vous permettra de découvrir certaines architectures valenciennoises d’une façon ludique et amusante !

Dimanche 21 septembre

Départ de l’Office du tourisme (Mont de Piété – 12 Place verte) – 11h– durée 1h

A partir de 6 ans

Accès libre sans réservation

Office du tourisme de Valenciennes métropole – Mont de Piété 12 place verte 59300 valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France +33 03 27 28 89 10 https://www.tourismevalenciennes.fr/ https://www.facebook.com/ValenciennesTourisme/ Bienvenue au Mont de Piété; l’espace d’accueil et d’animation inédit de l’Office de Tourisme. Venez-y pour un moment unique de partage et d’échanges et repartez riche d’expériences valenciennoises. accès 12 Place verte 59300 Valenciennes (près du laboratoire)

