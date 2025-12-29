Visite spéciale familles La petite aventure souterraine Villars
Grotte de Villars Villars Dordogne
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Tarif réduit
2026-04-09
Visite spéciale familles La petite aventure souterraine.
Etes-vous assez intrépide pour oser découvrir la grotte à la lumière de votre lampe torche tel un explorateur souterrain ? C’est ce que vous propose cette visite insolite destinée plus particulièrement aux 5 12 ans (et à ceux qui ont su garder une âme d’enfant !).
Réservation indispensable. .
Grotte de Villars Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 82 36
English : Visite spéciale familles La petite aventure souterraine
Special family tour: The little underground adventure.
