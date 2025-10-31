VISITE SPÉCIALE HALLOWEEN POUR ADULTES Carcassonne

21 Rue Cros Mayrevieille Carcassonne Aude

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31 19:30:00

2025-10-31

Horreur, Inquisition et Châtiments la sombre Histoire !

Amateurs de frissons et de sensations, soyez avertis, ici on ne s’adresse qu’à des professionnels de l’horreur ! Ici on ne parle qu’histoire des murailles et des mille et une façons de mourir et d’être tués au Moyen Age. Une déambulation au-delà de l’imaginaire avec un guide conférencier qui vous plongera dans les entrailles de la barbarie et vous contera la mémoire des pierres. Y êtes-vous suffisamment préparés ?

21 Rue Cros Mayrevieille Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 10 24 30 accueil@carcassonne-tourisme.com

English :

Horror, Inquisition and Punishment: the dark history!

If you’re a thrill-seeker, be warned: this is for horror professionals only! We’re all about the history of the city walls and the thousand and one ways of dying and being killed in the Middle Ages. A tour beyond the imaginary, with a tour guide who will plunge you into the bowels of barbarism and tell you about the memory of the stones. Are you sufficiently prepared?

German :

Horror, Inquisition und Strafen: Die dunkle Geschichte!

Wenn Sie auf der Suche nach Nervenkitzel und Sensationen sind, seien Sie gewarnt: Hier sind nur Horrorprofis am Werk! Hier geht es nur um die Geschichte der Mauern und die tausendundeine Art und Weise, wie man im Mittelalter starb und getötet wurde. Ein Spaziergang jenseits der Vorstellungskraft mit einem Fremdenführer, der Sie in die Eingeweide der Barbarei eintauchen lässt und Ihnen von den Erinnerungen der Steine erzählt. Sind Sie ausreichend vorbereitet?

Italiano :

Orrore, inquisizione e punizione: la storia oscura!

Se siete amanti del brivido, siete avvisati: qui stiamo parlando di professionisti dell’horror! Si tratta della storia delle mura cittadine e dei mille e uno modi di morire ed essere uccisi nel Medioevo. Una passeggiata oltre l’immaginario con una guida che vi porterà nelle viscere della barbarie e vi racconterà la memoria delle pietre. Siete sufficientemente preparati?

Espanol :

Horror, Inquisición y Castigo: ¡la oscura historia!

Si le gustan las emociones fuertes, le advertimos: ¡estamos hablando con profesionales del terror! Se trata de la historia de las murallas y de las mil y una formas de morir y ser asesinado en la Edad Media. Un paseo más allá de lo imaginario con un guía que le llevará a las entrañas de la barbarie y le hablará de la memoria de las piedras. ¿Está suficientemente preparado?

