Visite spéciale le château raconté aux enfants Azay-le-Ferron

Visite spéciale le château raconté aux enfants
31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif enfant
Début : Mercredi 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-29 16:30:00
2025-10-22
Visite adaptée spécifiquement aux enfants, pour les enfants de 5 à 12 ans, pour découvrir les richesses du patrimoine d’Azay-le-Ferron.Familles
Cette visite est réservée aux enfants à partir de 5 ans à 12 ans, ils participeront de façon ludique à la découverte du patrimoine et les plus petits ne seront pas noyés dans l’information. Visite costumée suivie d’un goûter. 5 .
31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 20 06 chateauazayleferron@orange.fr
English :
Visit specifically adapted to children, for children from 5 to 12 years old, to discover the richness of the heritage of Azay-le-Ferron.
German :
Speziell für Kinder angepasste Führung für Kinder von 5 bis 12 Jahren, um die Reichtümer des Kulturerbes von Azay-le-Ferron zu entdecken.
Italiano :
Una visita specificamente adattata ai bambini, per bambini dai 5 ai 12 anni, per scoprire la ricchezza del patrimonio di Azay-le-Ferron.
Espanol :
Una visita especialmente adaptada a los niños, de 5 a 12 años, para descubrir la riqueza del patrimonio de Azay-le-Ferron.
