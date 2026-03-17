Visite spéciale le château raconté aux enfants

31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06 2026-04-15 2026-04-22

Visite adaptée spécifiquement aux enfants, pour les enfants de 5 à 12 ans, pour découvrir les richesses du patrimoine d’Azay-le-Ferron.Familles

Cette visite est réservée aux enfants à partir de 5 ans à 12 ans, ils participeront de façon ludique à la découverte du patrimoine et les plus petits ne seront pas noyés dans l’information. Visite costumée suivie d’un goûter. .

31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 20 06 chateauazayleferron@orange.fr

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English :

Visit specifically adapted to children, for children from 5 to 12 years old, to discover the richness of the heritage of Azay-le-Ferron.

L’événement Visite spéciale le château raconté aux enfants Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne